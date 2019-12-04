شكرا لقرائتكم خبر عن كلام نهائى.. 25 ديسمبر موعد طرح فيلم "الفلوس" لـ تامر حسنى فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد القائمون على فيلم "الفلوس" بطولة النجم تامر حسنى، يوم 25 ديسمبر الجارى لطرحه فى دور العرض السينمائى، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى وزينة، وهومن قصة تامر حسني، و سيناريو و حوار محمد عبد المعطي.

وفى سياق آخر، يحضر تامر حسنى لفيلمه الجديد "مش أنا" ، المقرر البدء فى تصوير يناير المقبل، ويشارك فى بطولته النجوم ماجد الكدوانى، وسوسن بدر، وحلا شيحه، وشيرين، وتجرى الشركة المنتجة ابرام باقى التعاقدات .

يشار إلى أن فيلم "الفلوس" بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وظهور عدد من النجوم ضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطى.