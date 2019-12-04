شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب تقرأ الفاتحة وترشم الصليب في فيديو يدعو للسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة اللبنانية الشهيرة مايا دياب، فى قراءة الفاتحة مع أبطال مسرحية "لوكاندة الأوباش"، إذ تشارك فى تقديم أغانى المسرحية للشاعرين عصام خليل وحسن إش إش، وألحان عصام كاريكا، ومن المقرر أن يتم عرضها من 4 إلى 7 ديسمبر ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت الفنانة بدرية طلبة، فيديو للفنانة مايا دياب، تشارك أبطال مسرحية "لوكاندة الأوباش"، وبعد الانتهاء من قراءة الفاتحة، قامت برشم "الصليب" وفق معتقدها المسيحى.

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ويشارك فى بطولة العمل كل من ماجد المصرى، ومايا دياب، وحسن الرداد، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وبدرية طلبة، وهى من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.

يُذكر أن آخر أعمال اللبنانية مايا دياب أغنية "يابا يابا"، والتى طرحتها على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، بعدما صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع مودير منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.