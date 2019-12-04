"اللي بيحبها يدعيلها".. بدرية طلبة تتعرض لوعكة صحية بالرياض (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشرت الفنانة منى فاروق، مقطع فيديو للفنانة بدرية طلبة، ظهرت خلاله وهي نائمة على السريروتتلقى المحاليل الطبية، في الوقت الذي يقوم فيه الماكيير الخاص بها بوضع المكياج، بعد أن قررت أن تتحامل على نفسها للمشاركة في عرض مسرحية "لوكاندة الأوباش"، بموسم الرياض، خاصة أن اليوم الأربعاء يشهد أول عرض للمسرحية في الرياض.

وعلقت "فاروق"، على الفيديو قائلة: " عشان تعرفوا يا جماعة إحنا بنتعب قد إيه، الفنانة بدرية طلبة، تعبت جدًا، هي بتركب محاليل وتعبانة وجنبها واجعها والكلى تعبانة، وبتعمل ميك آب عشان عندها عرض".

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وأضافت: " ألف سلامة على حضرتك ربنا يديكي الصحة يا أحلى بدرية في الدنيا وربنا يقومك بألف سلامة ياحبيبتي وربنا يحميكي ويحفظك من كل شر ويخليكي، اللي بيحبها يدعيلها وياريت تقدروا إحنا بنتعب قد إيه".

وتتواجد بدرية طلبة حاليًا، في المملكة العربية السعودية، للمشاركة في العرض المسرحي "لوكاندة الأوباش" الذي يعرض ضمن موسم الرياض.

‏"لوكاندة الأوباش" من بطولة حسن الرداد ومايا دياب وماجد المصري وبدرية طلبة وحمدي الميرغني وأوس ‏أوس وإيمان العاصي وهالة فاخر وسعد الصغير وحسن عبد الفتاح وإنجي علي، المسرحية من إنتاج حمدي ‏بدر ومن تأليف محمد عز وإخراج أشرف زكي‎.‎