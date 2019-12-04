بصورة لهما.. مي فاروق عن أصالة: "عفوية.. وصاحبة أجمل صوت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قالت الفنانة مي فاروق، إن الفنانة السورية أصالة نصري، تعد صاحبة أجمل صوت، وألطف قلب، وامرأة طيبة وعفوية.

ونشرت مي، صورة تجمعها مع أصالة عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت: "أحبها حب خالص من القلب.. امرأة طيبة، طبيعية، عفوية، وجميلة القلب والمشاعر قوية ورائعة.. صاحبة أجمل صوت وألطف قلب على مدى معرفتي بها".

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وأضافت: "لم أر منها إلا كل الحب والاحترام والتقدير والذوق، أصالة أنا أحبك في الله من كل قلبي، ولكِ مني كل الحب والتقدير يا أقوى وأطيب وأجمل قلب، بحبك".

يذكر أن، مي فاروق تستعد غدا الخميس، لاحياء أولى حفلات (كلثوميات) الذى ينظمها المركز الدولي للفنون التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بقصر المانسترلى بمنيل الروضة، في تمام الساعة الثامنة مساءً.