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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:
أعرب المخرج محمد سامي، عن سعادته باختياره عضوا بلجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي.
ونشر سامي، صورة تجمعه مع عدد من الفنانين بينهم جمال سليمان وإياد نصار ومنذر رياحنة ولقاء الخميسي، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "سعيد باختياري كعضو لجنة تحكيم بمهرجان الإسكندرية للمسرح العربي".
وكانت مكتبة الاسكندرية، شهدت أمس الثلاثاء، حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحى العربى للمعاهد والكليات المتخصصة بالمسرح الكبير، ويقام المهرجان تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه د. أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان .
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لـ "محمد سامي" بعد اختياره في تحكيم "الإسكندرية للمسرح العربي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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