الصور الأولى من عزاء شعبان عبدالرحيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصوير- هاني رجب

استقبلت أسرة الفنان الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم، المعزين، بجوار منزل الأسرة فى شارع الشيشيني بمحطة الطوابق في شارع فيصل.

ورحل "شعبان" عن عالمنا عن عمر يناهز 62 عامًا، بعد إصابته بأزمة قلبية، وشيع الجثمان من مسجد السيدة نفيسة، وسط حضور المئات من أقارب وجمهور المطرب الراحل، إضافة لعدد من الفنانين، منهم نقيب المهن التمثيلية د.أشرف زكي، والمطرب محمود الليثي، والمطرب عبدالباسط حمودة.

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الفنان شعبان عبدالرحيم مطرب شعبي وممثل، ولد في 15 مارس 1957، واسمه الأصلي قاسم، لكنه غيره إلى شعبان تيمنا باسم الشهر الهجري الذي ولد فيه.

ولمع اسمه في سوق الغناء الشعبي في أواخر الألفية الماضية بأغنيته "هابطل السجاير" وتلاها بأغنيته الأشهر "باكره إسرائيل".

واشتهرت أغنياته بإيقاع واحد ثابت لا يتغير، وشارك في نحو 34 عملا فنيا بين السينما والمسرح والتليفزيون.

كان آخر أغنياته "حتة ممثل فاشل" التي انتقد فيها رجل الأعمال الهارب محمد علي.