بعد بكائها بالسعودية وتأكيد تامر أمين.. هل انفصلت أصالة عن زوجها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

بعد بكاء أصالة في حفلها الأخير بالمملكة العربية السعودية أثناء غنائها "ذاك الغبي"، خرج الإعلامي تامر أمين؛ ليؤكد في برنامجه ما تردد قبل فترة عن انفصال الفنانة السورية عن زوجها المخرج طارق العريان.

لم تكن هذه أول مرة تتردد فيها أنباء انفصال أصالة والعريان، فقد سبق أن تسببت مواقف وتغريدات سابقة لأصالة وابنتها في اشتعال التكهنات حول هذا الموضوع. "الخليج 365" رصد مراحل الأزمة في التقرير التالي:

بكاء أصالة

بكت أصالة خلال غنائها "ذاك الغبي"، بحفلها في موسم الرياض الذي أقُيم قبل أيام قليلة.

دموع أصالة غالبتها عند مقطع "اللي كنت أنت عيونه.. كنت أول من يخونه". ولم تمر دموعها مرور الكرام على جمهورها، الذي سارع بربط الأمور عبر حسابها بـ"إنستجرام"، وطالبها بالإعلان عن الانفصال والتوقف عن النفي.

تأكيد تامر أمين

بعدها، خرج الإعلامي تامر أمين؛ ليؤكد انفصال الثنائي، خلال برنامجه "آخر النهار"، قائلًا: "في أزمة بين أصالة وزوجها وانفصلا، في النهاية، ربنا يهدي النفوس ولو في إمكانية لعودتهم يا ريت ولو الانفصال خير ليهم يبقى أهلًا وسهلًا".

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رسالة غامضة من أصالة

بعد ساعات من تأكيد تامر أمين، نشرت أصالة صورة عبر حسابها بـ"إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "بعض المشاعر كأوراق الشجر، تسقى فتتفتح بلون أخضر غض، وتسقى فتذبل وتصبح معلقة يائسة مما سيأتي، ويأتيها الخريف فتسقى ولكنها قررت أن تيبس، وتقتلع نفسها من الغصن لتتعلق على طرفه بطرفها، ويأتي الشتاء بالمطر فتسقى، ولكنها تريد أن تتحرر من كلها ومن جذورها، نقطة من المطر تكسر ضلعا منها، ولفحة هواء تطيرها، تفتتها، وتنهيها".

العودة للخلف.. تصريحات شام الذهبي

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قبل تفجر التكهنات وبكاء أصالة. نشرت ابنتها شام الذهبي فيديو عبر حسابها على إنستجرام، ربط متابعوها بينه وبين تكهنات الانفصال.

في الفيديو، تحدثت شام عن ندرة الرجال، ‏الذين يعاملون المرأة معاملة مُرضية، تشعرها بالأمان وبأنها ملكة، فهذا الرجل من وجهة نظرها هو الملك؛ لأنه يشعر المرأة بالأمان، أما ‏الرجل الذى يشعرها بأنها غير آمنة أو قليلة، فهو نفسه الشخص القليل، ووجهت رسالة إلى الإعلامية رضوى الشربينى، خلال حديثها، طلبت فيها أن تدعمها فى كلامها.‏

ما ذكرته شام في الفيديو، فسره البعض بانفصال والدتها وطارق العريان، ودفع الكثيرون لطرح سؤال هل تقصد ابنة أصالة انفصال الفنانة السورية عن زوجها؟

الأمر الذي دفعها للخروج والرد إذ قالت خلال لقاء مع برنامج "Insider" إن الفيديو الذي تحدثت فيه عن النماذج السيئة من الرجال لا يتعلق بطارق العريان، مؤكدة أنها تكن له كل الاحترام وتعتبره من أفضل الرجال الذين تعاملت معهم، إذ قالت: "أبدًا ما كان هو في بالي؛ لأن أونكل طارق بعشقه وبعتبره من أعظم الرجال اللي شوفتهم في حياتي، كتير بحبه وبحترمه وبشوفه راجل مثالي، وأبدًا مش بقصده".

نفي طارق العريان

أما طارق العريان فلم يقف مكتوف اليدين وقتها. وحرص أيضًا على نفي تلك الشائعة قائلًا: "على مدار السنين بنسمع حاجات زي دي بس أنا من الناس اللي مبتركزش في الحاجات دي".

تغريدات أصالة.. العودة للتكهنات

في الفترة الماضية، اعتادت أصالة على نشر العديد من التغريدات الغامضة، لعل أبرزها: "الشعب عامل متل الست اللي ما بتطلب الانفصال إلا إذا شريكها خانها وبالغ؛ لأنه مين بيتمتى المجهول وبيرحله؟ شوية قهر وشويّة ظلم وشويّة إهمال مقبولين، بسّ كل شي بيزيد عن حده، بينقلب ضده، والله ينصر شعوبنا العربيّه ويحمي أهلنا أين ما ظُلموا وأين ما ثاروا، لبنان".

تعليق البداية: احترام دون نفي

وقبل هذه التطورات، قالت أصالة في تصريح قديم: "لا أسمح لأحد بأن يتناول علاقتي الخاصة بزوجي وأبو أولادي... وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصص لها سوء الصدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف".

وتابعت أصالة: "ولكن ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكن لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر، فكل منّا فعل سحرا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس اثنان بكيان واحد، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء".

وأضافت: "وقبل كل ذلك أولادنا، وكرامته من كرامتي، وهو لم يخذلني وأنا لن أخذله، وقد صان عشرتي وتحمل انشغالي، وتغاضى عن عيوبي ويرى محاسني، خلافنا دائمًا بسبب انشغالنا، ولا شيء أكثر، إن كان هناك خبر لما تردّدت بإخباركم، شكرًا لسعة صدركم، وأرجو مراعاة مشاعري".