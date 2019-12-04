بعد 17 أسبوع بدور العرض.. هذا ما حققه "ولاد رزق 2" بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: تجاوزت إيرادات فيلم "ولاد رزق 2"، حاجز الـ 100 مليون جنيه، بعد 17 أسبوع بدور العرض السينمائي. الفيلم حقق حتى الآن إيرادات قدرها 100 مليون 200 الف 223 جنيه. ويتنافس الفيلم مع 7 أفلام أخرى، هي "الفيل الأزرق 2"، "الكنز 2"، "خيال مآتة"، "لما بنتولد"، "إنت إيه"، "إنت حبيبي وبس"، "الطيب والشرس واللعوب". فيلم "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، خالد الصاوي، أحمد الفيشاوي، محمد ممدوح، أحمد داوود، كريم قاسم، ومن إخراج طارق العريان.

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