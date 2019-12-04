صور.. بدء عزاء شعبان عبد الرحيم في صوان بجوار منزله بالمريوطية

بدأ منذ قليل عزاء الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، والذي يقام في صوان بجوار منزله، في شارع الشيشيني بمحيط المريوطية بمطقة فيصل.

وكان الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم توفى أمس بعد تعرضه لأزمة صحية ، دخل على إثرها مستشفى المعادي العسكري، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، عن عمر يناهز الـ

62 عامًا.

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كما شيعت جنازة الفنان الشعبى شعبان عبد الرحيم، عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة، بعد أداء صلاة الجنازة عليه، وحضر الجنازة عدد من نجوم الفن من بينهم: محمود الليثي، ومنير مكرم، عبد الباسط حمودة.