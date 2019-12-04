أصالة تثني على ألبوم نوال الكويتية الجديد

أثنت المطربة أصالة على ألبوم الفنانة نوال الكويتية الجديد عبر تغريدة لها على حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" حيث قامت أصالة بنشر أغنية "عناد" وعلقت عليها قائلة "صباح الفن والإتقان والجمال والرقي..نوال الكويتية الحساسة المبدعةجننتنا بهذا الألبوم، واليوم مزاجي هالأغنية ".
تشارك عدد كبير من الجمهور مع رأي أصالة في إعجابها بالألبوم الجديد وبالأخص الأغنية التي قامت بنشرها وقاموا بإعادة التغريد على تدوينتها
الجدير بالذكر إن ألبوم نوال الكويتية الجديد يضم عددًا من الأغاني المختلفة والمتنوعة فمنهم الشعبي، الكلاسيكي، الرومانسي وغيرهم من أنواع الأغاني المختلفة، أغنية "عناد فيك" والتى قامت أصالة بنشرها هي من كلمات خالد العوضي، ومن ألحان ناصر الصالح وتوزيع مدحت خميس
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