غدًا.. حفل أم كلثوم علي مسرح عرائس ساقية الصاوي

يقدم مسرح الساقية للعرائس، غدًا، حفل كوكب الشرق أم كلثوم، والذي يوافق الخميس الأول من كل شهر، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً، ويتبعها حفلًا آخر في الساعة الثامنة

مساءً.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفل اثنين من أشهر أغاني أم كلثوم وهما "للصبر حدود" كلمات عبد الوهاب محمد، و ألحان

محمد الموجى، وأغنية "أمل حياتي"، للشاعر ‏أحمد شفيق كامل، ومن ألحان محمد عبدالوهاب.

جدير بالذكر أن ساقية عبدالمنعم الصاوي، تقدم حفلين متتاليين لكوكب الشرق أم كلثوم، شهريًا، منذ أكثر من عامين، وتلاقي تلك السهرة الفنية المتميزة إقبالًا جماهيريًا كبيرًا.