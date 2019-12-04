المخرج محمد حمدي يقاضي منير غبور بسبب عرض أوبرا مصر الطريق

قام المخرج محمد حمدى صاحب فكرة ومخرج أوبرا مصر الطريق، بإنذار رجل الأعمال ورئيس جمعية نهرا السيد منير غبور برقم ٦٧٨٥٢ فى24 نوفمبر الماضي، والمنتج فيكتور فاروق برقم ٩٨٢٠ فى 27 نوفمبر، بعدم عرض العمل الفنى في باريس.

وأعلن عن إقامة مؤتمر صحفي الاثنين القادم، الموافق ١٩ ديسمبر الجاري، ليتحدث عن العرض في باريس، بدون

موافقة حمدى مخالفًا بذلك للقوانين المصرية والدولية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية.

هذا وقد تعاقد حمدى، على عرض العمل فى الرابع والعشرون من شهر يونيو بمركز المنارة للمؤتمرات بمناسبة تذكار دخول العائلة المقدسة بمصر والذى كان يحضره البابا تواضروس وجميع بطاركة الطوائف المسيحية وبعض سفراء الدول

وبعض شخصيات السياسية والعامة والفنانين وكان يشارك فى هذا العمل بالعزف على الفلوت وزير الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

وتم رفض استلام الإنذار من قبل ممثلوا جمعية نهرا، وأنذر حمدى أيضًا المسرح المقام عليه العرض بباريس هو مسرح PALAIS DES CONGRES DE PARIS، وقد أخطر حمدى المعهد الوطني لحقوق الملكية بفرنسا، وأيضًا المنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية بجنيف - سويسرا، والملحق الثقافى بسفارة فرنسا بمصر، وكذلك الملحق الثقافى بسفارتنا بفرنسا.

