رامي جمال لتامر حسني: أنت إنسان سليم

وجّه المطرب الشاب رامي جمال رسالة للفنان تامر حسني عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" حيث أثنى رامي على أخلاق تامر حسني عبر قوله "أولاً طبعًا خليني أقول إني أكيد بدعمك أنك تفضل تشرفنا في أي حاجة مش بس في جينيس ثانيًا في تفصيلة مهمة جدًا ميعملهاش غيرك هي حجم صورتي في بوستر الحفلة اللي أنت طلبت أنو يتعمل قدك،أنت إنسان سليم جدًا وتستاهل أكتر من اللي أنت فيه شكرًا ".
تفاعل الجمهور مع تغريدة رامي جمال وأثنوا على أخلاق كل من رامي جمال وتامر حسني، ومن بين ردود الجمهور كان "أنضف إتنين في الوسط"، كذلك "الجيل ده حقيقي نضيف وتامر على المستوى الإنساني جميل زيك يا رامي
الجدير بالذكر أن حفل تامر حسني ورامي جمال من المقرر أن يقام يوم 20 من شهر ديسمبر الجاري في المنارة، كان تامر حسني قد كشف موعد ومكان الحفل عبر نشره صورة البوستر الخاص بالحفل على حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وعلق على الصورة "انتظرونا إن شاء الله ٢٠ ديسمبر أنا وصديقى الغالى النجم رامى جمال فى حفل واحد بالمنارة".
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