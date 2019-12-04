فتح باب تقديم للأفلام المشاركة بمهرجان " قابس سينما فن"

تنطلق الدورة الثانية لـمهرجان " قابس سينما فن" من 03 إلى 11 أفريل 2020 ،المهرجان الذي يعنى بالسينما المستقلة و فن الفيديو.

و يتكون المهرجان 3 أقسام في مسابقاته للأفلام العربية (مسابقة الأفلام الطويلة الوثائقية, مسابقة الأفلام الطويلة الروائية, مسابقة الأفلام القصيرة الروائية والوثائقية) و تتجه النظرة الفنية للمهرجان نحو سينما الشباب و العاكسة للواقع و يتواصل استقبال الأفلام إلى غاية يوم 25 ديسمبر 2019 ويتم التعرف أكثر على شروط المشاركة و تقديم الأفلام عبر الموقع الرسمي

للمهرجان www.gabescinemafen.com

و يذكر أن النسخة التأسيسية للمهرجان التي استقبلت أزيد عن 7000 مشاهد للأفلام ومختلف الفعاليات, قدمت 50 فيلما بين أفلام المسابقات الرسمية والأقسام الموازية على غرار نافذة على السينما التونسية ونافذة على سينماءات العالم وسينما الطفل في عدة فضاءات بولاية قابس.

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علاوة على احتضانه لعروض الأفلام و المعارض والورشات و الماستر كلاس ,ينفتح مهرجان "قابس سينما فن" على مختلف فنون الفيديو،السينما التجريبية

والواقع الافتراضي لخلق مساحة نقاش و تبادل حول هده الديناميكية الجديدة المعاصرة.

" قابس سينما فن" الذي تأسس لدعم سينما المؤلف في العالم العربي بعيداً عن القيود والتوجيهات ليبحث عن مقاربات فنية مميزة تعكس التنوع و الاختلاف في العالم والتي تمنح فرصة للجمهور لمشاهدة أفلام جادة و مغايرة يفتح في الوقت ذاته الأفق أمام الفنون الجديدة والمعاصرة المتعلقة بالفيديو بمختلف أصنافه.

دورة جديدة ,طموح أكبر وعمل متواصل, حتى يكون لمحبي الفن السابع الموعد مع مهرجان سينمائي بديل ومنفتح، يتخذ من خصوصية قابس الواحة المتوسطية، فضاء حاضنا للسينما والفنون ومساحة لقاء بين جمهور الجنوب التونسي وجديد سينما المؤلف المستقلة.

الموقع الرسمي

www.gabescinemafen.com