بعد تصدرها ترند جوجل بسبب بناتها.. أبرز صور لنانسي عجرم وعائلتها

تحرص الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على مشاركة جمهورها بصور تجمعها بعائلتها الصغيرة زوجها الدكتور فادي الهاشم وبناتها ميلا وإيلا وليا، ولا تخشى مثل أغلب الفنانين من كشف وجوه بناتها بل تنشر الكثير من الصور بمختلف المناسبات وحتى وقت العطلات، والتي دائمًا ما تنال إعجاب الجمهور.

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وكانت آخر جلسة تصوير شاركت بها نانسي عجرم الجمهور عبر حسابها على موقع تبادل الصور إنستجرام، مع الصغيرات أمس حيث ظهرهن مرتدين "باروكات تنكرية" الخاصة بالدمية الشهيرة باربي، ذات ألوان زاهية وكتبت عليها:"هاشلي بربارة مع بنات الحارة"، كما نشرت

فيديو لهن أثناء وضع "الميكاج" الخاص بهن.

ويلاحظ أن نانسي عجرم دائمًا ما تهتم بتناسق الألوان والملابس مع بناتها الثلاثة أثناء التصوير وغالبًا ما يرتدون ملابس مشابهة بألوان موحدة في جلسات التصوير المختلفة، ومن أشهرها جلسة تصوير تعميد ابنتها الصغيرة ليا وأعياد ميلاد الصغيرات بجانب الحفلات وغيرها.

ويذكر أن تستعد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي، يوم 31 ديسمبر الجاري، في جزيرة المارية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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