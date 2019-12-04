خاص الفن- هذه حقيقة زيارة "عيون" والدها جورج وسوفخاص الفن- كارين رزق الله تغيب عن الشاشة في رمضان...

ميرنا وليد - بيروت - تردد قبل يومين أن بطلة الرالي القطرية ​ندى زيدان​، وهي الزوجة الثانية للفنان ​جورج وسوف​، زارت لبنان برفقة ابنتها الوحيدة من وسوف "عيون"، الذي شاهدها بعد سنوات من الانقطاع إثر الازمة التي حصلت بينه و بين والدتها التي رفعت عليه دعوى في محكمة الاسرة في قطر تطالبه بالنفقة الشرعية.

معلومات خاصة أكدت لموقع "الفن" أن الخبر غير صحيح لأن "عيون" لم ترَ والدها منذ فترة طويلة، والازمة بين ندى وبينه لم تنتهِ، وحتى انه لم يزر قطر منذ أكثر من سنتين، وآخر لقاء جمع الوسوف مع زوجته الثانية كان في الامارات العربية المتحدة، وبعدها حصلت سلسلة من الخلافات ادت الى الانفصال.

وتقول المعلومات ان الطلاق لم يتم إنجازه بشكل رسمي حتى الان، أي على مستوى المعاملات الرسمية، خصوصاً ان عقد القران تم في سوريا تحت اشراف المفتي أحمد بدر حسون.

الازمة بين ندى وأبو وديع لن تنتهي في الوقت الحالي، ويقال ان الاخير حصل على مجموعة من الصور الجديدة لطفلته التي لها مكانة خاصة في قلبه.

يذكر ان الوسوف تزوج في الماضي من السيدة شاليمار شبلي، وله منها ثلاثة ابناء هم وديع وحاتم وجورج جونيور.