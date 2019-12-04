خاص الفن- كارين رزق الله تغيب عن الشاشة في رمضان 2020

ميرنا وليد - بيروت - للمرة الاولى بعد سنوات عديدة على وجودها فيها، تغيب الممثلة والكاتبة كارين رزق الله عن اعمال شهر رمضان، اذا لن تطل في رمضان 2020 بأي عمل جديد ان كان تمثيليا أو كتابة، حسب ما علم موقع الخليج 365. ولعل الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان حاليا هي السبب الرئيسي لهذا الغياب الذي سيحزن عددا كبيرا من محبي كارين.
وكنا قد ذكرنا أنه تم تأجيل مسلسل كارين الجديد عإسمك الذي يجمعها بجيري غزال ولن يعرض بهذه الفترة نظرا للظروف الصعبة التي يعيشها لبنان، واضطرار الشاشة لنقل الاحداث التي تجري سياسيا.
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