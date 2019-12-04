خاص الفن- تأجيل مسلسل كارين رزق الله وجيري غزال لهذا السبب!

ميرنا وليد - بيروت - يتبقى يوم واحد من التصوير للانتهاء من مسلسل عإسمك للممثلة كارين رزق الله والممثل جيري غزال، وهو المسلسل المفترض عرضه خلال فترة عيد الميلاد أي في هذه الفترة. وعلم موقع الخليج 365 انه تم تأجيل المسلسل ولن يعرض بهذه الفترة نظرا للظروف الصعبة التي يعيشها لبنان واضطرار الشاشة لنقل الاحداث التي تجري سياسيا.
وعما اذا كان سيعرض العام المقبل، قالت كارين في حديث خاص مع الفن: "لا نعرف بالظبط وقت العرض بعد التأجيل، لكن الاحتمال الاكبر هو ان يعرض العام المقبل لانه مسلسل خاص بعيد الميلاد، الا ان احداثه لا تتأثر بين هذا العام والعام المقبل، فهو قصة جميلة وغير آنية".
وتبدأ شاشة mtv بعرض مسلسل ام البنات الذي عرض العام الماضي في فترة عيد الميلاد.
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