خاص الفن- رنين الشعار عن حفلها في باريس: تأثرت الى حدّ البكاء

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة اللبنانية ​رنين الشعار​ عن إحيائها حفلا ناجحا في باريس غنت فيه الفنانة الكبيرة الراحلة وردة وقالت :"هذه المرة الثانية التي اشارك بها على مسرح باتكلان بباريس وهو مسرح معروف جدا ، العام الماضي غنينا فيروز وهذه السنة وردة، وكانت البطاقات قد نفذت قبل الحفل".

وأضافت: "غنيت لمدة ساعتين تقريبا وكانت الاجواء لا توصف للحظة شعرت ان الناس طارت وكمية الحب والتهليل والهجوم على المسرح لا توصف، لولا تمالكت نفسي شعرت اني سأبكي من شدة التأثر. الناس شافت شخصيتي المرحة وتحركت ورقصت بسعادة كبيرة كنت سعيدة بفستاني من تصميم زياد ماهر".

وعن الاغنيات التي قدمتها قالت: "غنينا لولا الملامة وايام وهذه المرة التي تُغنَّى بها على المسرح كونها آخر أغنية لوردة، مليت من الغربة وهي نادرة الغناء، الوداع، اسمعوني، شعوري ناحيتك، واوقات بتحلو، جرب نار الغيرة، حرمت احبك والعديد من الاغنيات". الجمهور حضر من العديد من البلاد العربية والجنسيات المختلفة هناك".

وختمت: "سافرت الى هناك وانا مكسور خاطري بسبب الوضع الحالي بلبنان ولكن بالنهاية نريد ان نعيش ونستمر، ولدي مشاريع كثيرة لكننا نترقب الوضع الحالي بلبنان ".

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