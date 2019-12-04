ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية ندى إندراوس عزيز أفضل مراسلة خلال الثورة بحسب استفتاء موقع الخليج 365 استفتاء الفن : من هو أفضل ممثل سوري لعام ٢٠١٩؟ خاص الفن- استبدال بلغاريا بهذا البلد لتصوير فيلم هيفا وهبي "أشباح أوروبا" إعلامي مصري يكشف تفاصيل طلاق أصالة من طارق العريان.. خاص الفن - سوسن ميخائيل: الملل أصابنا و"الشغل واقف" المتابعون يزوجون ريم البارودي لشقيق هذه الممثلة المصرية المزيد المزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موجز "الفن": تفاصيل طلاق أصالة من طارق العريان.. وهل تزوجت ريم البارودي من شقيق إلهام شاهين؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.