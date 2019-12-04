ميرنا وليد - بيروت - سيشهد عام 2020 مجموعة من ال​حقائب​ الشديدة التميز، والتي ننصحك بإمتلاك واحدة منها.

فقد طرحت أهم دور الأزياء العالمية حقائب مبهرة ومميزة بأفكارها لإمراة عصرية متميزة أيضاً.

فسنرى الحقيبة المعلقة باليد كأكسسوار، مرفقة بحقيبة نحملها في اليد، والحقيبتين المعلقتين ببعضهما، والحقيبة على شكل الكاسيت، وأخرى على شكل باليت الرسم، وأخرى عبارة عن حبة لؤلؤ كبيرة وغيرها.

وجمعنا لك قائمة لأشد الحقائب تميزاً لعام 2020: لوي فيتون شانيل Altuzarra بالمان لانفين Off-White

Maison Margiela موسكينو Advertisements بيتر بيلوتو براندن ماكسويل سيمون روتشا Tod's

Dolce & Gabbana بالمان Fendi

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كانت هذه تفاصيل خبر أشد الحقائب تميزاً لعام 2020..حبة لؤلؤ وباليت الرسم وكاسيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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