فن ومشاهير

أشد الحقائب تميزاً لعام 2020..حبة لؤلؤ وباليت الرسم وكاسيت

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ميرنا وليد - بيروت - سيشهد عام 2020 مجموعة من ال​حقائب​ الشديدة التميز، والتي ننصحك بإمتلاك واحدة منها.
فقد طرحت أهم دور الأزياء العالمية حقائب مبهرة ومميزة بأفكارها لإمراة عصرية متميزة أيضاً.
فسنرى الحقيبة المعلقة باليد كأكسسوار، مرفقة بحقيبة نحملها في اليد، والحقيبتين المعلقتين ببعضهما، والحقيبة على شكل الكاسيت، وأخرى على شكل باليت الرسم، وأخرى عبارة عن حبة لؤلؤ كبيرة وغيرها.
وجمعنا لك قائمة لأشد الحقائب تميزاً لعام 2020:

لوي فيتون

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شانيل

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Altuzarra

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بالمان

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لانفين

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Off-White

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Maison Margiela

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موسكينو

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بيتر بيلوتو

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براندن ماكسويل

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سيمون روتشا

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Tod's

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Dolce & Gabbana

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بالمان

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Fendi

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