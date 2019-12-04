إنعام سالوسة درّبت سعاد حسني في أول ظهور لها على الشاشة.. وأشهر أعمالها "ليالي الحلمية"

ميرنا وليد - بيروت - لم تحظى على البطولة المطلقة في مشوارها الفني، إلا أن​إنعام سالوسة​إستطاعت بموهبتها أن تكون بطلة حقيقية للأدوار التي تجسدها، والتي لا يمكن تخيل أي ممثلة أخرى أن تحل بدلاً منها في هذه الأعمال.

الميلاد والنشأة

ولدت إنعام إبراهيم حسن أحمد سالوسة بعام 1939 في محافظة المنصورة، والتي إختارت إسم شهرتها إنعام سالوسة، وقد حرصت على إتمام دراستها فدرست لغات شرقية في كلية الآداب جامعة عين شمس، وإنتقلت لتعيش في القاهرة وبعد إنتهاءها من الدراسة الجامعية، إلتحقت بمعهد الفنون المسرحية لتبدأ رحلتها مع الفن.

أعمالها من الستينيات لجيل الشباب

في الستينيات بدأت أنعام سالوسة إحتراف الفن بأدوار صغيرة في أفلام مثل الست الناظرة والتلميذة والأستاذ ومن عظماء الاسلام والكروان له شفايف والدموع في عيون ضاحكة وطائر الليل الحزين وكرامتي ولست شيطانا ولا ملاكا والشريدة وكرامتي وناس تجنن ولست ملاكا ولا شيطانا وموعد على العشاء ومع تحياتي لأستاذي العزيز وبيت القاصرات والنساء وامرأة مطلقة والمجنون، وفي الثمانينيات كانت قد بدأت تحصل على أدوار أكبر نسبياً منها المواطن مصري مع ​عمر الشريف​ وديك البرابر مع ​نبيلة عبيد​ والحب في التلاجة والمرأة والساطور واشارة مرور، ومع بداية الألفية الجديدة ظلت إنعام سالوسة محافظة على تواجدها مع جيل الشباب، فظهرت ضيفة شرف في فيلم "فيلم ثقافي"، وشاركت في أفلام منها عسل أسود مع ​أحمد حلمي​ وأبو علي ومحطة مصر وخارج على القانون مع ​كريم عبد العزيز​ وجاي في السريع وطلق صناعي مع ماجد الكدواني والأبلة طمطم مع ياسمين عبد العزيز ومحمد حسين مع محمد سعد، ومن اشهر أدوارها هو دورها في فيلم "الحرب العالمية الثالثه" مع الثلاثي أحمد فهمي وشيكو وهشام ماجد.

ومن المسلسلات التي شاركت فيها إنعام سالوسة "لا تطفئ الشمس" والذي قدمته عام 1965 والأبواب المغلقة وهروب وبرج الحظ ولقيطة ولحظة اختيار وقطار منتصف الليل والغول وصباح الخير يا جاري وبوجي وطمطم وأنا وانت وبابا في المشمش وغوايش والحقيقة والسراب وأحلام عادية وتامر وشوقية وأولاد الحلال وحكايات البنات والعتبة الحمرا والنار والطين و​جبل الحلال​ ودهشة والوسواس ومأمون وشركاه وخلصانة بشياكة وهربانة منها ونصيبي وقسمتك 2 وقمر هادي و​طلقة حظ​ وشبر مية وسوبر ميرو.

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الحاجة وصيفة وذئاب الجبل الأشهر في مشوارها

لم تكن إنعام سالوسة هي بطلة مسلسل "​ليالي الحلمية​"، إلا أنها كانت ضلع أساسي وعنصر مهم في نجاحه بشخصية الحاجة وصيفة، التي قدمتها وهي زوجة سليمان غانم، والذي لعب دوره ​صلاح السعدني​، وكانت الشخصية تجمع بين الكوميديا والتراجيديا في الوقت نفسه، وتعتبر من أشهر الشخصيات التي قدمتها إنعام سالوسة في مشوارها الفني، كما قدمت أيضاً شخصية غولدا مائير في مسلسل "السقوط في بئر سبع" لتتخلى عن اللون الكوميدي، وأيضاً من الشخصيات الشهيرة لها دور نعمة في مسلسل ذئاب الجبل، والموظفة في فيلم الإرهاب والكباب مع ​عادل إمام​.

درّبت ​سعاد حسني​ على فن الإلقاء

في عام 1959 قدرّبت إنعام سالوسة سعاد حسني على فن الإلقاء، من اجل بطولة فيلم "حسن ونعيمة"، وبعدها شاركت معها في فيلم "التلميذة والأستاذ"، كما درّبت أيضاً العديد من المواهب الفنية وقتها.

متزوجة من مخرج مسرحي وإبنتها مخرجة

تزوّجت إنعام سالوسة من المخرج المسرحي سمير العصفوري، والذي قدم العديد من المسرحيات الهامة مثل العيال كبرت وانها حقا عائلة محترمة ومسرحية كده أوكيه وحزمني يا، ولها إبنة وحيدة تعمل أيضاً مخرجة وهص تغريد العصفوري، ومن أعمالها "تامر وشوقية" وسيت كوم "الباب في الباب".