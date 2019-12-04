مروى ناجي مستقبل نجمة بفنها وتواضعها وقربها من القلوب

ميرنا وليد - بيروت - أطلت نجمة ذا فويس الفنانة الأردنية مروى ناجي مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها على قناة سي بي سي، وأبدعت مروى بغناء الطرب والشعبي.

كما أظهرت مروى صفاتها الجميلة، حيث أنها خفيفة الظل وقريبة من القلوب ولديها تواضع كبير.

مروى نجمة ذا فويس تستحق أن تكون نجمة الجماهير.

وقد أحسنت مروى إختيار ختام الحلقة بأغنية "حنا السكران" للسيدة فيروز، من ألحان الياس الرحباني، حيث أنها تركت بصمة لبنانية جميلة تزيد إلى مخزونها الموسيقي ثقافة.

يذكر أن مروى كانت قد اشتركت في برنامج ذا فويس عام 2014.

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