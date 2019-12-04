تراند اليوم : بسبب فيديوهاتها الإباحية .. تامر أمين يعلق بعنف علي أزمة جوهرة :شغلك كلو شمال-فيديو

لا يزال الإعلامي تامر أمين يواصل هجومه المعتاد على مهنة الرقص الشرقي، لا سيما بعد أزمة الفيديوهات الجنسية المسربة للراقصة جوهرة.

أوضح أمين خلال برنامجه “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار”، أنه لن يتحدث عن هذه الفيديوهات ولا عن “القذارة” الموجودة بها، على حد تعبيره، كما أنه لن يدخل في جدال ومناقشات حول طبيعة علاقتها بالشاب الذي ظهر معها، وهل هو زوجها أم لا، لكنه سيعود للحديث عن ما يكرره طوال السنوات الماضية حول مهنة الرقص الشرقي المسيئة للفن.

أضاف أن انتقاده المستمر للراقصات ليس لخلاف شخصي بينه وبينهن، قائلا: “مفيش حاجة شخصية بيني وبينهم ولا يجب أن يكون في حاجة شخصية بيني وبينهم، بس هو المبدأ اللي بتدافع عنه، عارفين فكرة الأواني المستطرقة!! إن كله بيؤدي لكله وإن الطريق الصح بيؤدي لكل حاجة صح والطريق الشمال لازم يؤدي لكل حاجة شمال”.

تابع: “عشان كده بقولكوا لأ متقولوش على اللي بيشتغلوا الشغلانة دي فن، لأن هو مش فن هو أي حاجة إلا الفن، وتبقوا بتشتموا الفنانين لما تقولوا إن ده فن، بتشتموا اللي بيقدم فن بجد، اللي بيمثل كويس أو بيغني أو يرسم أو ينحت أو أي حد بيقدم فن كويس انتوا بتهينوه وبتحقروا من شأنه لما تقولوا إن دول فنانين زيه”.

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كانت الراقصة جوهرة قد تصدرت محركات البحث خلال الساعات الماضية بعد انتشار فيديوهات مثيرة للجدل لها برفقة شاب يدعى خالد أحمد وظهر في بث مباشر عبر حسابه على Instagram أوضح فيه أنه متزوج من جوهرة منذ فترة وأنهما لم يفعلا أي شيء مشين والصور والفيديوهات ما هي إلا لتخليد بعض الذكريات معا.

وكشف أن سبب تسريب هذه الفيديوهات هو سرقة هاتفه، مؤكدا أن مستقبله تدمر وأن والدته مرضت بسبب انتشار هذه الفيديوهات.

يذكر أن هذه الأزمة لم تكن الوحيدة في حياة جوهرة.

ففي فبراير 2018 ألقت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار القبض علي جوهرة، بسبب انتشار فيديو لها وهي ترقص على مهرجان “لأ لأ” وهي مرتدية بذلة رقص شبه عارية وغير مطابقة للمواصفات، حيث تظهر فيها مفاتن جسدها وبدون “شورت”.