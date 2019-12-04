تراند اليوم : سامح حسين يستعين بنجيب محفوظ علي تويتر

دشن الفنان سامح حسين من خلال حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” قائلا: “نجيب محفوظ قال “المال يأتي في الصباح ويذهب في الليل”.

وأضاف سامح حسيبن بس انا بقول ” المال يأتي في الصباح ويذهب على الظهر كدة”.

من ناحية أخرى يواصل سامح حسين، عرض مسرحية “المتفائل” على خشبة المسرح القومي بالعتبة، وهي من بطولته بالمشاركة مع سهر الصايغ، بجانب عدد كبير من النجوم، ويتم عرضها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

مسرحية “المتفائل”، ‎إعداد وإخراج إسلام إمام، أشعار طارق علي، والألحان هشام جبر، وتصميم الاستعراضات والدراما الحركية ضياء شفي.