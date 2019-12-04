تراند اليوم : أحمد سعد رجع للتريند : مراتي الجديدة من خارج الوسط الفني

تطرق الفنان أحمد سعد للحديث عن حياته الشخصية وزيجاته السابقة خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج Mbc Trending، أكد من خلاله على ندمه من زيجاته السابقة من الفنانتين ريم البارودي وسمية الخشاب.

وقال احمد سعد :” قعدت مع نفسي ساعات عشان اشوف مين اللي غلطان يمكن اكون انا اللي صعب او هما “، وعن سؤال حول امكانية زواجه مجددا صرح :” سأتزوج فتاة من خارج الوسط الفني”.

وأضاف أحمد سعد، : بالنسبة لازمة الفنانة سمية الخشاب وتحديدا حكم المحكمة بحبس سمية الخشاب 3 سنوات بسبب تقديمها شيك لأحمد سعد بدون رصيد؛ أمر غضبت منه، لان هناك نوعا من سوء التفاهم.

وأوضح أحمد سعد، : كنا قد اتفقنا على حل الازمة بيننا بكتابة ورق رسمى عبارة عن تنازل كل مننا عن حقوقه وفى هذه الفترة كنت قد حصلت على رفض من البنك على الشيك الذى حصلت عليه من سمية الخشاب وانه بدون رصيد.

واستطرد أحمد سعد، : وقمت وقتها بإرسال الشيك الى المحامي لرفع قضية به وهى كانت على علم بهذا الامر وعندما اتفقنا على حل الازمة قالت لى انها ستقوم بالتنازل عن كل حقوقها وكذلك انا وذلك من خلال المحامين ولكن توقف الصلح بسبب انشغالى فى عدة أعمال وكذلك سمية وفى هذا التوقيت صدر الحكم.