محمد رياض يكشف عن مهنته قبل دخوله عالم التمثيل

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 ديسمبر 2019 06:55 مساءً - نشر الفنان المصري ” محمد رياض ” عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة له منذ فترة شبابه والتي كشف من خلالها عن مهنته التي كان يمتهنها قبل دخوله إلى عالم الفن والتمثيل .
حيث ظهر محمد رياض في تاصورة وهو يرتدي معطفا باللون الأبيض ويتواجد في أحد المعامل .
وكتب في تعليقه على الصورة : ” في المعمل في انجلترا لما كنت كيميائي “.
وتفاعل المتابعين على الصورة والذي أبدى البعض منهم اندهاشه من مهنة الفنان محمد رياض السابقة حيث أشاروا إلى أن هذا المجال بعيدا عن مجال التمثيل الذي اختاره بعد ذلك .
يذكر أن محمد رياض درس بكلية العلوم وتابع دراسته في الكيمياء قبل التحاقه بالمعهد العالى للفنون المسرحية حيث حاز على شهادة البكالوريوس .
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