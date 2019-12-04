مقطع فيديو يثير الجدل لأطباء يرقصون ويدخنون المخدرات داخل مستشفى في تونس

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 ديسمبر 2019 06:55 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو أثار الكثير من الجدل والغضب من جانب المتابعين والذي يظهر فيه ثلاثة أطباء بمستشفى ” شارل نيكول ” بتونس وهم يتعاطون مخدر ” الزطلة “وهي من المواد المخدرة الممنوعة في تونس ويعاقب القانون كل من يقوم بترويجها أو استهلاكها ويرقصون خلال فترة إقامتهم ليلا .

وهو ما اعتبره نشطاء السوشيال ميديا استهتارا من جانب الأطباء وعدم احترام لحرمة المستشفى والمرضى المقيمين فيه وما تتطلبه إقامتهم هناك من عناية ورعاية متصلة وهو ما لم تبده هذه الفئة من الأطباء وخروجهم عن آداب المهنة كما ظهر في الفيديو .

وطالب البعض بضرورة تدخل وزارة الصحة لمحاسبة هؤلاء الأطباء .

وفتحت السلطات التونسية تحقيقا واسعا حول الواقعة التي أثارت استياءا واسعا وصدمة لدى الرأي العام في تونس .

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حيث قالت المفتشية العامة في وزارة الصحة إنها فتحت تحقيقا داخليا في حق 3 أطباء في مستشفى شارل نيكول بالعاصمة وإنه تم توجيه دعوات رسمية للأطباء المعنيين للتحقيق معهم .

ويواجه الأطباء في حال إدانتهم إجراءات قد تصل إلى حد الشطب المؤقت أو النهائي من المهنة أو نقلهم إلى مؤسسات صحية أخرى بعيدة عن العاصمة في إطار ما يعرف بالنقل العقابي .

وأكد ” شكري النفطي ” المكلف بالإعلام والاتصال بوزارة الصحة العمومية عن فتح تحقيق إداري بحق الأطباء الثلاثة .. ولكنه قال إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بإيقافهم عن العمل وأنه سيتم اتخاذ إجراءات إدارية بشأنهم بناءا على نتائج التحقيق الداخلي .