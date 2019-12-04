تعرف على 5 طرق للوقاية من أمراض الشتاء

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 ديسمبر 2019 06:55 مساءً - نشرت صحيفة ” ديلي ستار ” البريطانية عن النصائح التي أصدرتها منظمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة من أجل المحافظة على الصحة خلال فصل الشتاء والمتعارف عنه زيادة الإصابة بالأمراض به .

وتمثلت النصائح الخمس التي صرحت بها منظمة الصحة للوقاية من أمراض الشتاء في :

1- ممارسة الرياضة : فممارسة بعض التمارين الرياضية تساعد على إمداد الجسم بالطاقة والنشاط .. كما أكدت منظمة الصحة الوطنية أن ممارسة التمارين الرياضية بشكل مستمر خلال فصل الشتاء تساعد على التحكم في الوزن بالإضافة لتعزيز دور الجهاز المناعي .. وهي وسيلة فعالة للتخلص من القلق والتوتر الذي يسببه الاكتئاب الموسمي الذي يكثر في فصل الشتاء .

2- الراحة والنوم : على الرغم من شعور الكثيرمن الناس في فصل الشتاء بالنعاس والرغبة في النوم طوال الوقت وذلك بسبب قلة التعرض لأشعة الشمس ..إلا إنه يجب الحصول على قدر معتدل من النوم ليس بالكثير ولا بالقليل حتى لا يؤثر ذلك على الساعة البيولوجية للجسم .

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كما أن ممارسة بعض التمرينات الرياضية والتأمل تساعد في تصفية الذهن قبل الخلود للنوم خاصة لمن يعانون من الضغط العصبي والقلق والإجهاد .

3- تناول 5 وجبات يوميا : يجب تقسيم تناول الطعام بشكل متوازن على 5 وجبات مع الحرص على توافر الخضراوات والفاكهة الطازجة مع كل وجبة والإكثار من شرب عصير الليمون البارد بين الوجبات .. فتناول الأطعمة الدسمة لن تفيد جسدك ولن تحقق الدفء .

4- وجبة الإفطار : أكدت منظمة الصحة الوطنية أهمية بدء اليوم بوجبة الإفطار وتوصي بتناول أي نوع من العصائر التي تحتوي على الألياف والفيتامينات والمعادن .. بالإضافة إلى أن تناول وجبة الإفطار يجعلك تشعر بالشبع لفترات طويلة .

5- شرب الحليب : يساعد في تعزيز وظيفة الجهاز المناعي في الجسم خلال فصل الشتاء لأن منتجات الألبان هي مصدر جيد للبروتين ولعدة فيتامينات مثل : فيتامين A و B12 .. كما أن منتجات الألبان تحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم الذي له دور رئيس في الحفاظ على صحة العظام والتي تتأثر بشدة ببرودة الشتاء .