هيدي كرم بنفس الملابس مع شقيقتها.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة المصرية هيدي كرم جمهورها في صورة جديدة لها برفقة شقيقتها.
هيدي نشرت الصورة عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت برفقة شقيقتها مايان كرم بنفس الملابس، وكتبت معلقة: «شقيقتي حبي إلى الابد».
الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور هيدي كرم، حيث لاحظ الفانز الشبه الكبير بينهما، وتغزل في شقيقتها.
شقيقة هيدي ليست غريبة على الميديا فهي شاركت في أكثر من إعلان تجاري، كما شاركت من قبل في كليب «اطمني».
كما كان لها أيضا تجربة في مجال التمثيل من خلال فيلم «أحلام عمرنا»، مع الفنانة منى زكي، مصطفى شعبان، رامز جلال، ومنة شلبي، وسناء يونس.
هيدي كرم تقدم حاليا برنامج تليفزيوني «كلام ستات»، مع شيريهان شيريهان أبو الحسن ونهال عنبر، بعد نجاحها خلال برنامج «نفسنة»، مع الفنانة انتصار وشيماء سيف.
الفنانة الشابة شاركت في الموسم الرمضاني الفائت في بطولة مسلسل «الزوجة 18»، والعمل من بطولة الفنان حسن الرداد، ناهد السباعي، سلوى خطاب، بيومي فؤاد، شيماء سيف.
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