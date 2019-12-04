ماذا قالت زوجة إياد نصار عن أكثر الصفات التي تحبها فيه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت شيماء الليثي، زوجة الفنان الأردني إياد نصار، العددي من تفاصيل حياته الخاصة وعلاقته الأسرية.

زوجة إياد نصار، ردت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “القاهرة الآن”، مع الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع عبر قناة “العربية الحدث”، على أكثر الصفات التي لا تحبها في إياد قائلة: “هو إياد فيه حاجة متتحبش؟.. أكتر حاجة بحبها فيه إن هو كوميدي جدا شخص مسلي جدا في البيت، وطيب”.

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كما تحدث إياد عن خوضه برفقة زوجته تحدي العمر، في برنامج “حكايتي مع الزمان”، قبل أشهر، ووضعهما ماكياج يظهرهما في مراحل عمرية مختلفة وتعليقه لها بقوله: “مش مسموح لك تكبري”، أكد إياد أنه في هذه اللحظة لم يكن يعني أنه لن يحبها عندما تكبر، بل العكس كان يعني أنه لن يراها إلا جميلة شابة.

وأضاف: “في اللحظة دي لما لقيت مراتي اللي أنا بحبها خايفة ومرعوبة من الشكل، قولتلها مش مسموح لك تكبري، إنه مش هتكبري وتكوني وحيدة أو تكوني مرعوبة أو تخافي.. أنتي أمانك مني.. أنا أمانك فمتحسيش لحظة إنك هتكبري أو إني هشوفك كبرتي، مش هتتغيري، العالم كله مش هيعرف يشوفك زي ما أنا شايفك”.