صورة قديمة تجمع داوود حسين بمكتشفه الحقيقي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

شارك الفنان الكويتي داوود حسين بصورة قديمة له جمعته بمكتشفه الحقيقي.

الصورة جمعت الفنان الكويتي بأستاذه أنيس، مدرس الجغرافيا ومشرف فريق التمثيل بمدرسته الثانوية، مؤكدا أن الفضل يعود له بعد الله في دخوله المجال الفني.

حسين أرفق الصورة، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق قال فيه: “من أجمل وأروع الصور التي أعتز بها.. رجل له الفضل بعد الله عز وجل في دخولي المجال الفني عام ١٩٧٧”.

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وأضاف: “حينما كنت طالباً في ثانوية صلاح الدين في منطقة ام صدة.. حضر المخرج خليفه خليفوه للمدرسه يطلب مسرح المدرسة من الناظر آنذاك الاستاذ الفاضل عبدالعزيز العمران.. هنا تدخل الاستاذ الذي اتشرف بالوقوف معه بالصوره وأبلغ المخرج خليفه خليفوه بوجود ثلاثة طلبة في فريق تمثيل المدرسة”.

وتابع: “فطلب المخرج خليفه خليفوه أن يشاهد مقطع من احدى مسرحيات المدرسة و بالفعل نجحنا في اقناع المخرج.. ودخلنا معه في أول مسرحية بعنوان وصية المرحوم.. شكرا للأستاذ انيس مدرس الجغرافيا ومشرف فريق التمثيل.. على إعطائنا الفرصة والثقة أمام المخرج خليفة خليفوه”.