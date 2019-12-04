صلاح عبدالله يكشف سر لقب «عم صلاح».. وعلاقة شعبان عبدالرحيم به

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نعى الفنان المصري صلاح عبدالله، الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ 62 عامًا بعد صراع مع المرض.

صلاح عبدالله، نشر صورة جمعته بالفنان الراحل عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلق عليها قائلًا: “هو أول من أطلق عليا”عم صلاح”، كان جدع وشهم وإبن بلد لمّاح، كان ذكي بالفطرة وعاشق للحياة والنجاح”.

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وأضاف: “عرفته من٢٠سنة ولي معه حكاوي ونوادر لن أنساها، في رعاية الله يا طيب القلب يا خفيف الظل يا حبيب الكُل شعبان عبدالرحيم”.

يذكر أن الفنان شعبان عبدالرحيم، كان قد تعرض لأزمة صحية نقل على أثرها لمستشفى المعادي العسكري، والتي نقل إليها بعد قدومه من السعودية بيوم واحد، وبها رحل عن عمر يناهز الت 62 عامًا.

وتم تشييع جثمان شعبان عبدالرحيم، في مسقط رأسه بقرية ميت حلفا بمحافظة القليوبية، وسط مشاركة عدد كبير من أهل قريته.

وكان أخر حفلات شعبان عبدالرحيم، الحفل الذي أحياه في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للترفية، وأحياه قبل وفاته بثلاثة أيام، وظهر فيه على كرسي متحرك طوال الحفل.