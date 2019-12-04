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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أحيا الفنان المصري شعبان عبدالرحيم، قبل وفاته بيومين حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات موسم الرياض والذي تنظمه الهيئة العامة للترفية بالسعودية.
شعبان عبدالرحيم، كان قد فاجأ الحضور بظهوره على كرسي متحرك خلال الغناء، وكان يجلس عليه بين الحين والأخر بينما يقدم بعض أغانيه وهو واقف على قدمية.
وقال في أخر تصريح له عن سبب مشاركته في الحفل رغم مرضه: “أنا أغنى بفمي، ولما طلبوني قولتلهم أنا تعبان فقالوا نجبلك كرسي، والجميع كان مبسوط كما شعروا بالحزن لمرضي”.
يذكر أن الفنان شعبان عبدالرحيم، رحل عن عالمنا بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على أثرها لمستشفى المعادي العسكري بعد يوم من عودته من السعودية، وبها رحل عن عمر يناهز الت 62 عامًا.
وتم تشييع جثمان شعبان عبدالرحيم، في مسقط رأسه بقرية ميت حلفا بمحافظة القليوبية، وسط مشاركة عدد كبير من أهل قريته.
وكان أخر حفلات شعبان عبدالرحيم، الحفل الذي أحياه في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للترفية، وأحياه قبل وفاته بثلاثة أيام، وظهر فيه على كرسي طوال الحفل، وكشف بعض موظفي الفندق بعد رحيله أن الفنان الراحل كان يظهر عليه علامات التعب الشديد وكان يتحرك بالكرسي داخل الفندق.
كانت هذه تفاصيل خبر آخر تصريح لشعبان عبدالرحيم قبل رحيله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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