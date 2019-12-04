سيرين عبدالنور تلتقي مريم أوزيرلي في فرنسا.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التقت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور بالنجمة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بـ«السلطانة هيام» بإحدى الحفلات التي حضرتها النجمتان كضيفتا شرف في فرنسا.

سيرين شاركت الفانز أجواء الحفل بمقطع فيديو يجمعها بنجمة «حريم السلطان»، وفيه بدت الفنانة اللبنانية متألقة بفستان أحمر ذو شق مثير لأعلى الفخذ، متزينة بأحمر شفاة صارخ ضاعفها أنوثة، كما تزينت بمجوهرات ماسية زادتها بريقاً، في الوقت الذي نافستها فيه مريم بفستان أصفر اشعّت فيه أناقة وجاذبية.

من ناحية أخرى، تتباع سيرين حالياً ردود الفعل حول مسلسلها الجديد «الديفا» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان السعودي يعقوب الفرحان، والمطربة المصرية بوسي، إضافة إلى الاعلامية السعودية مهيرة عبدالعزيز في أولى تجاربها التمثيلية، ووسام فارس وآخرين، ويركز العمل على حياة النجوم ويتناول حياة المشاهير وكواليس برامج المسابقات.

Advertisements

«الديفا» يتكون من 8 حلقات، لا تتخطّى كلّ واحدة منها العشر دقائق، ويُعرض بشكل حصري عبر موقع «شاهد.نت» التابع لمجموعة mbc.

يُذكر أن سيرين عبدالنور شاركت في المارثون الرمضاني الماضي في بطولة «الهيبة» بموسمه الثالث أمام النجم السوري تيم حسن، والعمل من تأليف باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي، ويشارك في بطولته، منى واصف، عبدو شاهين وأويس مخللاتي، وغيرهم، كما صرحت سيرين بمشاركتها في الموسم الدرامي لرمضان 2020 دون الكشف عن تفاصيل العمل الذي ستشارك في بطولته.