الكشف عن سبب انفصال كاترينا كايف وسلمان خان قبل سنوات

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
تتعدد أسباب إنهاء العلاقات العاطفية ووسائلها، سمعنا الناس ينهون علاقتهم عبر فنجان قهوة أو هاتف بعد مشادات. ولكن هل تعلم أن كاترينا كايف قد أنهت علاقتها مع سلمان خان عبر رسالة نصية قصيرة؟.
وفقًا لتقارير صحفية، فقد قررت كاترينا إنهاء علاقتها مع سلمان عبر رسالة نصية قصيرة، كشفت صديقة مقرب من الممثلة، “كانت تصور في أوتي مع رانبير كابور عندما حدث هذا.
تقول ” أثناء تصوير فيلم Ajab Prem Ki Ghazab Kahani، بدأت علاقة كاترينا تزيد مع رانبير وبحلول الوقت الذي انتهى فيه التصوير كانا على علاقة. قبل ذلك، قيل إن كاترينا بعلاقة مع سلمان خان، وبعد لقاء مع رانبير قررت الانفصال.
وتابعت بعثت كاترينا برسالة الى سلمان قائلة إن علاقتها به قد انتهت، لم ترغب في الانتظار حتى تعود إلى المنزل. لذلك، كتبت أن الأمر انتهى من جانبها، لكن لا يزال بإمكانهم البقاء أصدقاء.
لم يكن التقارب مع رانبير هو السبب الوحيد.وفقًا لصديقة كاترينا، شعرت بالإحباط من سلمان، وأضافت أن العلاقة بين سلمان وكاترينا كانت ضائعة.
كانت كاترينا تخبر الأصدقاء المقربين كيف لم تعد قادرة على التواصل مع سلمان، لم يقتصر الأمر على أن فارق السن شاسع، بل سئمت منه أيضًا بعد سنوات من الانفصال، ومع ذلك لا يزال سلمان خان وكاترينا كايف صديقين ويشتركان في ‘أعمال شهيرة مثل Bharat وTiger Zinda Hai وEk Tha Tiger.
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