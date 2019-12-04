الإعلامي تامر أمين يؤكد انفصال أصالة عن زوجها طارق العريان.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد تردد الكثير من الأنباء مؤخرا حول انفصال الفنانة السورية أصالة وزوجها المخرج طارق العريان، أكد الإعلامية المصري تامر أمين صحة هذه الأنباء.

في البداية تحدثت المذيعة هبة الأباصيري عن أصالة، خلال برنامج “آخر النهار” على قناة “النهار”، وقالت إنها صديقتها وتتمنى أن تمر المحنة التي تؤثر على نفسيتها على خير، ليرد تامر أمين ويؤكد أنها انفصلت عن زوجها طارق العريان.

الإعلامي المصري أضاف: “في النهاية ما نقوله ربنا يهدي النفوس ولو في إمكانية لعودتهما ياريت ولو كان الانفصال خير لهما يبقى خلاص”. يذكر أن أزمة أصالة وطارق العريان تم تداولها منذ شهور قليلة، ورغم رفض الفنانة السورية أن يتم التدخل في حياتها الشخصية، مؤكدة من خلال منشور أن ما يحدث مع زوجها خلاف عادي يقع بين أي شريكين، إلا أن الأقاويل مازالت تطاردهما بكثافة.

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وأحيت أصالة مؤخرا حفل غنائي كبير ضمن فعاليات موسم الرياض، على مسرح أبو بكر سالم، وذلك وسط حضور عدد كبير من جمهورها، وقدمت خلال الحفل العديد من أغانيها الشهيرة، والتي كان من ضمنها أغنية “ذاك الغبي” باللهجة الخليجية، والتي لم تتمالك دموعها أثناء غنائها لها وبكت.

وتقول كلمات أغنية “ذاك الغبي”: ” تذكر اللحظات اللي بعتني فيها.. نظرتي و نبضات قلبي و انت تطفيها.. جيت ابي احكي ما حكيت.. ما مدى انت مشيت.. ما التفت.. وانا من سابع سما الأحلام طحت هدمتني.. بنيت نفسي و عشت و نسيت خلاص كسرتني...”.

وقد ربط عدد كبير من جمهور الفنانة السورية كلمات الأغنية بحياتها الشخصية، حيث تكهنوا أنها كانت توجه هذه الكلمات لزوجها المخرج طارق العريان، حيث ترددت مؤخرا الكثير من الأنباء حول وجود خلافات شديدة بينهما.