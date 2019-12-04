نجوم الفن يقدمون العزاء في زوجة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء للفنان عبدالرحمن أبو زهرة في وفاة زوجته السيدة سلوى الرافعي.

وكان من بين الحضور الفنانة فردوس عبدالحميد وزوجها المخرج محمد فاضل، نبيل الحلفاوي وزوجته، عمرو سعد، طارق الدسوقي، حنان شوقي، وغيرهم من الفنانين.

Advertisements

ويقام العزاء في مسجد الرحمن الرحيم بشارع صلاح سالم، ويستقبل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، والفنان مفيد عاشور، زوج ابنته، العزاء.

وكان الفنان مفيد عاشور أعلن عن وفاة والدة زوجته من خلال حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»، وكتب: «توفيت إلى رحمة الله السيدة سلوى الرافعي والدة زوجتي.. (زوجة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة)، رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته، نسألكم الفاتحة على روحها الطاهرة».