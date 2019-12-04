بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. جان يامان يُمنع من الكلام وهذا مصير مسلسله الجديد

متابعة بتجـــــــــرد: كشف المنتج التركي فاروق تورغوت أنه قرر تأجيل المسلسل الذي كان سيخوض بطولته النجم التركي ​جان يامان​ بسبب بعض المشاكل التي سببها الأخير وأثارت الجدل في الوسط الفني.

واعتبر فاروق أن جان تجاوز الحدود بتصريحاته في اسبانيا، وقد تم منعه من الكلام حتى شهر سبتمبر، قائلا: “جان تجاوز الحدود في اسبانيا. لن يحدث مثل هذا من بعد الان وتم منعه من الكلام حتى سبتمبر”.

وتابع “تورغوت”: “جان يتواجد الآن في قبرص ليبتعد عن كل شيء وعند عودته سيذهب في عطلة أخرى طويلة. وسينتقل من منزله إلى مكان بعيد عن الانظار، وبعد ذلك سيذهب إلى إيطاليا حيث سيخوض تجربة تقديم البرامج لأوّل مرّة من خلال برنامج Survivor هناك”.

وكان جان يامان قد أحدث زوبعة من الإنتقادات بعد تصريحاته الأخيرة حول علاقته الجنسية مع حبيبته السابقة ديميت أوزديمير، وتطاوله على مواطنه النجم التركي كيفانش تاتليتوغ فضلًا عن وقاحته على الهواء مع إحدى مقدّمات البرامج في اسبانيا.