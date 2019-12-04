دونالد وميلانيا ترامب بضيافة الملكة إليزابيث في قصر باكنغهام

متابعة بتجـــــــــرد: حضر الرّئيس الأميركي دونالد ترامب وسيدة أميركا الأولى ميلانيا ترامب حفل استقبال في قصر باكنغهام بحضور الملكة إليزابيث وكيت ميدلتون دوقة كامبريدج.

وقد تناول الرئيس الأميركي والسيدة الأولى في وقتٍ سابقٍ الشاي مع الأمير تشارلز وزوجته كاميلا في قصر كلارنس هاوس قبل أن يتّجها بعدها إلى قصر باكنغهام وسط إجراءات أمنية مشددة.

وظهرت ميلانيا ترامب بكامل أناقتها بمعطفٍ طويل أصفر اللون بلغَ سعره 6125 دولاراً، ونسقت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون الأرجواني.

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أمّا الملكة إليزابيث فظهرت بفستانها الأخضر وقلادة وأقراط من اللؤلؤ، وبدت بحالةٍ جيّدة بعد شائعات قاسية عن حالتها الصحية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي حفل الاستقبال هذا، حضر أيضاً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزوجته إمين، ومستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل ورئيس وزراء هولندا مارك روتي.