مينا مسعود بطل فيلم علاء الدين: “نجاح الفيلم لا يقتصر دائماً على الإيجابيات”

متابعة بتجــــــــــرد: حقق فيلم علاء الدّين بصيغته الحديثة سنة 2019 أرباحاً طائلة في جميع أنحاء العالم.

وبعد هذا النجاح الّذي شهده فيلم علاء الدين، الّذي أُطلق في أيّار الماضي، أعلن الممثل الكندي من أصل مصري مينا مسعود، الّذي أدّى دور علاء الّدين، أنّه لم يجرِ أي إختبار تمثيل أو تجربة لأي عمل جديد منذ إطلاق فيلمه الأخير هذا.

وفي حديثٍ مع صحيفة “ذا دايلي بيست – The Daily Beast”، أكّد مينا مسعود أنّ تمثيل دور علاء الدّين لا يقتصر على الإيجابيات والأرباح فحسب، وقال:” لم أحصل على أي تجربة تمثيل منذ ذلك الحين! واهتمامي بهذه المسألة يصدم النّاس. فأنا أريد حقاً تحقيق نجاحٍ جديدٍ”.

ويتساءل مينا من وقتٍ إلى آخر ما إذا كان أصله العربي يؤثّر في هذه المسألة، خاصة إذا كان الدور يقوم على الصور النمطية بين ذوي البشرة السوداء أو البيضاء الّذي يمتنع عن أدائه.

ويؤكّد من جهته على حرفيته في التمثيل رغم صغر سنّه. ومن جهة أخرى، رأى مسعود أنّه يُذكّر النّاس بمجرّد رؤيته بدور علاء الدين وهو يريد كسر هذه القاعدة ولعب أدوار جديدة في المستقبل.