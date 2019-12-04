شكرا لقرائتكم خبر عن المنسى يجبر أمير كرارة على التخلى عن "شنبه ولحيته" للمرة الأولى منذ سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ النجم أمير كرارة متابعيه ومحبيه مؤخراً حينما ظهر للمرة الأولي منذ سنوات طويلة بدون الشنب الذي ميزه طوال السنوات الماضية، حتى أعاد به موضة الشنب مرة أخرى بين الشباب خاصة بعد النجاح الكبير الذي ميز دوره في مسلسل "كلبش" الذي قام ببطولته عبر شخصية سليم الأنصاري طيلة ثلاثة أجزاء كاملة ظهر فيها بهذا اللوك.



امير كرارة 1

أمير كرارة الذي فاجأ جمهوره بلوك الشنب خلال الجزء الأول من "كلبش" حين حلق لحيته تماماً واقتصر الأمر على شنبه فقط عام 2017، ربما لم يتخيل من الأساس ألا يحلقه تماماً طوال الأعوام الماضية،وأن يستمر خلال كافة أعماله مميزاً به ليحقق نجاحاً كبيرة في أفلام مثل "حرب كرموز" ، و"هروب اضطراري"، "كازابلانكا".



شنب امير كرارة

إلا أن الأمور تغيرت تماماً مؤخراً حين أتت شخصية الشهيد أحمد المنسي الذي سيجسدها أمير كرارة ضمن أحداث مسلسل "الاختيار" الذي بدأ تصويره مؤخراً استعداداً لطرحه خلال السباق الرمضاني العام المقبل، وهو الأمر الذي أجبره علي عدم التخلي عن شنبه فقط وإنما تخلي عن لحيته بالكامل للمرة الأولي منذ سنوات طويلة ربما لم يعتد محبي أمير عليها حيث اعتاد قبل خوض بطولة مسلسل "كلبش" علي التميز بلحيته.

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امير كرارة

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.



امير كرارة