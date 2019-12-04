شكرا لقرائتكم خبر عن سيرين عبد النور تطلب هدية عيد الميلاد من الرئيس اللبنانى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة اللبنانية الشهيرة سيرين عبد النور، رسالة إلى ميشال عون، الرئيس اللبنانى، كما طلبت منه هدية عيد الميلاد، المتمثلة فى الاستجابة لمطالب الشارع اللبنانى، بعد تفاقم الأوضاع فى لبنان.

وقالت سيرين عبد النور فى تغريدة عبر تويتر :"فخامة الرئيس نحنا الشعب اللبناني يللي بطل عظيم صار مديون تعبان مريض خايف قاعد بالشارع ومنتحر من الجوع، منطلب منك تشيلنا من الانهيار مصيرنا بإيدك وقرارك بايدك عمول مصلحة لبنان وشعبه وما ترد على حدا".



سيرين عبد النور

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وتابعت :"نحنا ناطرينك وعنا أمل تهدينا هدية الميلاد وتلبّي مطاليب الشارع".

فيما غردت الفنانة الكبيرة إليسا :"لوين واصلين بهالبلد لما صار آخر حل عند كتار هوي الانتحار؟ شخص بينطرد من عملو، بيوضع حد لحياتو، وشخص من قهرو بيحاول يحرق حالو... شو بعد في أسوأ من إنو الناس بحكمكن وصلت للانتحار؟".