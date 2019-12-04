شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب بوستر حفلهما.. تعرف على رسالة رامى جمال لـ تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان رامى جمال، رسالة شكر للنجم تامر حسنى، على دعمه الدائم له وعلى صورته فى بوستر الحفلة التى من المقرر إقامتها فى 20 ديسمبر الشهر الجارى.

وكتب رامى جمال، على تويتر، قائلا:"أولا طبعا خليني أقول أنى اكيد بدعمك أنك تفضل تشرفنا في اَي حاجه مش بس في جينيس ثانيا في تفصيله مهمه جدا ميعملهاش غيرك هي حجم صورتي في بوستر الحفلة اللي أنت طلبت انه يتعمل قدك أنت انسان سليم جدا و تستاهل اكتر من اللي انت فيه شكرًا".

ويحيي النجمان تامر حسنى ورامى جمال، حفلا غنائياً ضخماً يوم 20 ديسمبر الجارى فى التجمع الخامس بمسرح المنارة، ومن المقرر حضور عدد ضخم من جمهور النجمين بالإضافة إلى حضور الشخصيات العامة والإعلاميين وبعض الفنانين، ويقدم تامر عددا من أغانيه المميزة ومنها "عيش بشوقك"، و"كفاياك أعذار"، وغيرها من أغانيه التى يتفاعل معها الجمهور، كما يقدم رامى جمال عدد من أغانى ألبومه الأخير.



