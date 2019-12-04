شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ خليفة بن عيسى: رحل الفنان المبهج شعبان عبد الرحيم صاحب الدم الخفيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة عضو المجلس الاستشارى للمبادرة البحرينية للتنمية الزراعية على نعى شعبان عبد الرحيم الذى رحل عن عالمنا بالأمس أثر أزمة قلبية مفاجئة، وذلك عبر حسابه على إنستجرام، حيث كتب معلقا: رحل صاحب الدم الخفيف والمبهج الفنان شعبان عبد الرحيم.

وأضاف: "رحم الله شعبان عبد الرحيم كان طيبا وودودًا محبًا للجميع والجميع يحبه، فهو مثالاً للمصرى ابن البلد، أمتع الجمهور العربى بنوع خاص من أغنية الشعبية المتنوعة التى لاقت قبولا جماهيريا كبيرا فى كل المجتمعات العربية"

كان المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم فارق الحياة صباح أمس الثلاثاء بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وتم تشييع جثمان بعد صلاة العصر أمس من مسجد السيدة نفيسة.