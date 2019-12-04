شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الصور الأولى من تصوير مسلسل "الاختيار" لـ أمير كرارة وإسلام جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم أمير كرارة تصوير مسلسل "الاختيار" ، والذى يتناول قصة حياة الشهيد أحمد المنسى، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى"، وجمعت المشاهد الأولى بين كل من أمير كرارة وإسلام جمال، واحتفل فريق العمل بانطلاق التصوير، وتقطيع تورتة المسلسل، والتقطوا الصور التذكارية، بحضور مخرج العمل بيتر ميمى.

مسلسل "الاختيار" يشارك فيه عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، ومن المقرر أن يجسد شخصية "عشماوى" خلال أحداث المسلسل الفنان أحمد العوضى، وكان كرارة قد تلقى عدة تدريبات شاقة وقتالية وتدريبات على الذخيرة والقفز من أعلى الأسطح من أجل ظهور المسلسل بشكل مميز ومختلف للجمهور.

Advertisements

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية كلبش الذين قدموها سوياً، من إنتاج "سينرجى "، ومنتج فنى للمسلسل فتحى إسماعيل.