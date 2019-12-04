شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تفاصيل شخصية يسرا فى مسلسلها المقبل رمضان 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف السيناريست مدحت العدل، تفاصيل شخصية يسرا فى مسلسلها الجديد خلال رمضان 2020، والذى وضع له اسم "بيت العيلة" بشكل مؤقت.

وقال العدل، فى تصريحات تليفزيونية له، إن الشخصية التى تجسدها النجمة يسرا فى المسلسل، حيث تقوم بدور السيدة المصرية التى تقف بجوار زوجها، وبعد سنوات يريد أن يتزوج عليها لشعوره بالملل وأنه بحاجة للتغيير.

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واستقرت النجمة يسرا على السيناريو الذى يكتبه المؤلف مدحت العدل، ويتولى إخراجه ماندو العدل، ويتم عقد جلسات عمل بشكل يومى للاستقرارعلى الخطوط العريضة للمسلسل، والعمل من إنتاج شركة سينرجى وجمال العدل، ومن المقرر أن ينطلق التصويرمطلع ينايرالمقبل حسب الخطة التى يضعها مخرج العمل ماندو العدل.

وكانت أخر أعمال الفنانة يسرا مسلسل " لدينا أقوال أخرى"، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.