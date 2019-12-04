شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الحجاب.. سما المصرى تظهر بالنقاب متنكرة فى لايف من داخل أحد الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن أثارت سما المصرى، الجدل فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى، بظهورها بالحجاب، عادت مرة أخرى، إلى اثارة الجدل، ولكن هذه المرة بارتداء النقاب، والخروج "لايف"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".



أثناء اللايف



سما المصرى من اللايف

سما نشرت صورة بالنقاب، وعلقت عليها قائلة: "اتنكرت من شويه ونزلت السوق اشترى خضار وطلعت لايف من هناك كانت ليله يامعلم ودى صورة من اللايف".

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واستمر "لايف" سما المصرى إلى أكثر من 10 دقائق، وهى تتحدث للجمهور والمتابعين لها، وأيضا "تفاصل"، مع البائعين حول أسعار الخضاء والفاكهة، وظلت سما تصور وجهها وهى مرتدية النقاب، طول مدة "اللايف".



سما تشترى سمك من إحدى البائعات

سما المصرى اعتاد الخروج عن المألوف من خلال حسابتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث تنشر صور وفيديوهات، تثير الجدل بعد ذلك، فيما حضرت مؤخرا حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى مرتدية فستان وتغطى رأسها بالحجاب، قالت بعد ذلك أن الطرحة كلفتها 50 جنيها فقط".