شكرا لقرائتكم خبر عن رغم نفيها أكثر من مرة .. تفاصيل انفصال أصالة وطارق العريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واحدة من أكثر الشائعات والأنباء المتعلقة بالفنانين خلال الشهرين الماضيين، كانت قصة أصالة، وانفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، حيث تداولت المواقع، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعى، أنباء تفيد بأن الثنائى انفصل، ومع ذلك كان الرد من جانب الزوجين دائما حاضرا بالنفى.

أصالة تحدثت فى أكثر من مناسبة عن هذه الشائعات، ولكن بشكل لا يؤكد المعلومة أو ينفيها، حيث طالبت وسائل الإعلام أن تبتعد عن الحياة الخاصة، فى الوقت نفسه كانت ابنتها "شام" تنشر دائما أغانى عن الخيانة والهجر عبر حسابها عن مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما عزز فكرة أن والدتها انفصلت عن زوجها.

فيما ذهبت بعض المواقع، إلى أن السبب الحقيقى فى هذه الخلافات التى أدت إلى الانفصال هو ، الممثلة نسرين طافش، والتى أثيرت أنباء عن علاقتها بالمخرج طارق العريان.