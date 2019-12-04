شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أول عروض مسرحية "لوكاندة الأوباش" فى موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق مساء اليوم الأربعاء أول عروض مسرحية "لوكاندة الأوباش" بطولة ماجد المصري، وحسن الرداد، على مسرح بوليفارد، في إطار العروض المختلفة لموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث تعرض المسرحية من الأربعاء إلى الجمعة.



أبطال مسرحية لوكاندة الاوباش

مسرحية "لوكاندة الأوباش" من بطولة ماجد المصرى، وحسن الرداد، ومايا دياب، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وهى من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.



حمدى بدر ومايا دياب

يذكر أن موسم الرياض يشهد عرض أكثر من مسرحية مصرية منها "3 أيام فى الساحل" للفنان محمد هنيدى، و"الملك لير" للفنان يحيى الفخرانى، و"حزلقوم" لـ أحمد مكى و"علاء الدين والعفريت" لـ أحمد عز.